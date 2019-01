CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 14 Gennaio 2019, 07:00

I sindacati hanno scritto all’Anm e anche al Prefetto: sono in stato di agitazione perché «notevolmente preoccupati per gli accadimenti che riguardano la mancata manutenzione degli autobus che perdono, non occasionalmente, pezzi di carrozzeria mentre sono in servizio», la firma è di Fabio Cuomo di Orsa, Adolfo Vallini di Usb e Domenico De Sena di Faisa Confail. La lettera è stata spedita giovedì scorso dopo l’ultima emergenza, quando un bus ha perduto uno pneumatico mentre era in servizio.LA PAURAQuell’ultimo evento è stato scatenante perché ha convinto i sindacati che c’è una reale emergenza sul fronte della manutenzione e che bisogna fare qualcosa. A dire la verità, era stato un altro incidente, avvenuto agli inizi del mese, a far suonare il primo campanello d’allarme: «Uno dei nuovi mezzi, quelli appena entrati in servizio, mentre imboccava la Tangenziale all’altezza di Corso Malta ha perduto il portellone posteriore», spiega attonito Enzo Balzano, di Faisa Confail. Fortunatamente quell’incidente non ha coinvolto altre vetture. Il portellone è stato recuperato e infilato all’interno del bus che ha mestamente fatto ritorno al deposito. «E proprio sul percorso del rientro, con il portellone smontato, quel mezzo ha subito l’assalto di una baby gang: lancio di sassi e vetro posteriore spaccato. La beffa dopo il danno», chiosa Balzano.