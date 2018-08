Un anno fa la tragedia di Antonio Scafuri: morto in ospedale dopo ore d'attesa

Sabato 18 Agosto 2018, 11:55

TORRE DEL GRECO - Esattamente un anno fa, nella notte tra il 17 e il 18 agosto, Antonio Scafuri, 23 anni di Torre del Greco, morì in ospedale in seguito a un terribile incidente stradale in moto a Ercolano. Un impatto violentissimo, la corsa disperata al Loreto Mare di Napoli, una notte di agonia trascorsa facendo la spola tra il pronto soccorso napoletano e un secondo ospedale, il vecchio Pellegrini, dove il giovane era stato trasportato per una angiotac. Poi la morte, ancora avvolta dal mistero nonostante siano trascorsi 12 mesi.Nell'inchiesta della magistratura per omicidio colposo ci sono sette indagati, tra cui alcuni medici che ebbero in cura il 23enne di Torre del Greco. Siamo ancora nella fase delle indagini preliminari ma in attesa di conoscere la verità sulla morte di Antonio o' barbiere, «i familiari ravvivano il ricordo di coloro che lo conobbero e gli vollero bene» con una santa messa in suffragio. La funzione in memoria di Antonio Scafuri si terrà lunedì 20 agosto dalle 19 nella chiesa di San Vincenzo a Postiglione a Torre del Greco.