Armi nel furgone bianco, confermato il carcere per 8 persone

Lunedì 15 Ottobre 2018, 15:52

Giugliano. Armi nel furgone, scena muta degli otto fermati: il gip convalida gli arresti. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Sabatino Cimmino (48 anni), Roland Leshi (37 anni), Antonio Mangiapile (33 anni), Antonio di Matteo (23 anni), Antimo Pugliese, (19 anni), Federico Fabbozzi (34 anni), tutti di Giugliano e Salvatore Mauriello (ventitrè anni) e Gaetano Esposito (ventuno anni) entrambi di Villaricca (difesi dagli avvocati Luigi Poziello, Antonio Peluso, Alessandro Caserta e Giovanni Abbate). Le otto persone sono accusate di dei reati di detenzione abusiva di armi da guerra, detenzione di munizioni da guerra e ricettazione. Venerdì furono arrestate dai carabinieri della Compagnia di Giugliano, diretta dal capitano Coratza, mentre erano a bordo di un furgone e due auto, e trovati in possesso di una mitraglietta ‘Scorpion’ con matricola abrasa e carica, pistola 9x21 carica provento di furto, 37 cartucce calibro 9, nove cellulari e poi falci, tronchesi, pinze, guanti, scaldacollo, berretti e giacche. Intanto gli avvocati impugneranno l’ordinanza di custodia cautelare in carcere innanzi al tribunale del Riesame di Napoli.