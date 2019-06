Martedì 18 Giugno 2019, 22:23

TORRE DEL GRECO. Associazione finalizzata al traffico illecito di droga: otto arresti nel tardo pomeriggio. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, alla guida del capitano Emanuele Corda, hanno eseguito otto ordini di carcerazione disposti dalla Corte d’Appello di Napoli per reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti risalente al 2011.Gli arrestati, sette uomini e una donna, agivano nel territorio corallino e attualmente erano sette ai domiciliari uno libero. Dovranno scontare da 4 a 9 anni. Fino a poco fa caos fuori alla caserma Dante Iovino in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.