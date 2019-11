Scuole insicure, secondo il decimo "Atlante sull'infania a rischio" di Save the children in Campania1 scuola su 2 non ha il certificato di agibilità. E' scritto nel rapporto: "Le scuole che restano luoghi non sicuri per gli studenti, in un paese fragile dal punto di vista sismico e idrogeologico: in un Paese in cui gli indicatori sono drammatici, in Campania un edificio scolastico su due (49,8 per cento) è privo del certificato di agibilità": Eppure il dato campano è migliore rispetto alla media del Paese che tocca il 53,9 per cento .



E non solo: in Campania, solo il 3,6 per cento dei bambini ha accesso ai servizi per la prima infanzia (nel 2008 era il 2,8 per cento), con una spesa media pro capite da parte dei comuni per questi servizi che si attesta a 219 euro.



Secondo l'organizzazione il settore scuola in questi anni è stato colpito pesantemente in tutto il Paese dai tagli alle risorse, spesso lineari, che hanno penalizzato le aree già in difficoltà. Sebbene nell’ultimo decennio si siano fatti grandi passi in avanti sul tema della dispersione scolastica, le differenze tra regioni sono drammatiche e la Campania si attesta sul 18,5 per cento una percentuale al di sopra della media nazionale (14,5 per cento), tra le più alte in Italia (fanno peggio solo Calabria, Sicilia e Sardegna), ma che è sensibilmente migliorato negli ultimi 10 anni, diminuendo di 7,7 punti.



