Auto abbandonate a Napoli, maxi operazione di polizia

Nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio e ripristino della legalità nel territorio del quartiere Avvocata, la polizia locale di Napoli ha dato corso a una operazione rimozione autoveicoli. Le operazioni hanno interessato le strade di via Salvator Rosa, via Salvatore Tommasi, via Giuseppe Mancinelli, via San Giuseppe dei Nudi, via Domenico Soriano e piazza Matilde Serao. Gli interventi hanno permesso di prelevare 15 motoveicoli e 4 autoveicoli in stato di abbandono riscontrando anche le numerose segnalazioni dei cittadini. Ulteriori operazioni di rimozione saranno assicurate nei prossimi giorni.

