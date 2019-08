Auto distrutte e vandali con coltelli: è allarme sicurezza nel Vesuviano

Sabato 31 Agosto 2019, 12:24

TORRE DEL GRECO - Furti di pneumatici e auto distrutte, vandali che girano con i coltelli e minacciano le persone chiedendo danaro: è allarme sicurezza. Diverse le segnalazioni dei cittadini da alcuni punti della città che denunciano una condizione di disagio e pericolo. A partire da via Giovanni XXIII dove questa notte sono stati avvistati tre individuo armati di coltello che cercavano di introdursi negli appartamenti, probabilmente per compiere furti.«Ce ne siamo accorti avvistandoli all’esterno dell’abitazione - ha detto una residente - e ci siamo allarmati chiamando la polizia. Così sono scappati, ma sappiamo che in diverse abitazioni sono riusciti ad introdursi».Da viale Ungheria, invece, giungono denunce di continui assalti vandalici alle automobili parcheggiate. A partire dell’auto trovata questa mattina senza pneumatici e con il parabrezza rotto, fino ai danni dei giorni scorsi. Diverse auto sono state trovate senza pneumatici, con finestrini rotti e autoradio rubate. «Basta, non se ne può più - ha detto una residente - ogni notte danneggiano un auto. Vogliamo far sentire la nostra voce, ci vogliono controlli».