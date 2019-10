Napoli, auto sulla folla a Fuorigrotta: almeno tre feriti, bloccato l'autista

Terrore a piazza San Vitale, nel cuore di Fuorigrotta, dove un'auto è piombata sulla folla nel tardo pomeriggio di oggi. Una Fiat Croma contromano ha percorso tutto Giulio Cesare per poi schiantarsi sui tavolini del bar all’angolo con viale Augusto. Diverse persone sono rimaste feriti nell'impatto e sono stati trasportati al vicino ospedale San Paolo.



L'uomo è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri in via Cavalleggeri d'Aosta. Durante la folle corsa, l'auto impazzita è stata coinvolta anche in un altro incidente, provocando il ferimento di una donna.



Sul posto sono giunte due ambulanze e gli uomini del reparto infortunistica della polizia locale diretta dal capitano Antonio Muriano.