Il Tar della Campania ha respinto il ricorso della società Autostrade Meridionali, del gruppo Autostrade per l'Italia, contro il provvedimento di aggiudicazione al Consorzio Stabile SIS della gara per la concessione dell'A3 Napoli-Pompei- Salerno. Lo rende noto la stessa Sam, che in una nota sottolinea di valutare il ricorso al Consiglio di Stato.

