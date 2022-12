«Baby detenuti in fuga a Nisida: cancello di ingresso fuori uso»

Colpa anche di un cancello non funzionante, questa la denuncia a proposito dell'evasione lampo nel carcere minorile di Nisida da parte di due detenuti stranieri. I due sono però stati bloccati dal personale di Polizia penitenziaria dopo rapide ricerche. Lo denuncia il Sindacato autonomo polizia penitenziaria, Sappe, per voce del vicecoordinatore regionale della Campania per il settore minorile, Federico Costigliola: «Ancora una volta presso l'Ipm di Nisida si sono vissute, nel tardo pomeriggio di ieri 21 dicembre, ore di tensione a causa della tentata evasione di due detenuti stranieri. Erano le 18. 30 circa quando è scattato l'allarme dopo che il personale di polizia penitenziaria in servizio ha notato l'assenza di due detenuti fino a pochi minuti prima presenti al campo di basket dell'Istituto penale per minorenni durante la permanenza all'aria. Attivate subito le ricerche, coinvolgendo tutto il personale in servizio, nonché anche la Guardia di Finanza presente alle pendici dell'isola, i due ristretti sono stati individuati e catturati verso le 21.30».

Per Costigliola, «restano evidenti le inefficienze strutturali dell'istituto che non permette di garantire sicurezza e contenimento dell'utenza in caso di necessità, se non durante la permanenza dei detenuti al campo di calcio che è opportunamente recintato. Resta anche da capire come sia possibile che da settimane il cancello di accesso all'isola non è funzionante».