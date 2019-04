Martedì 16 Aprile 2019, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 11:35

Una bambina è scomparsa dalla casa famiglia di Meta alla quale era stata affidata. La madre romena, alla quale era stata tolta la potestà genitoriale, si è recata stamattina nella struttura per fare visita alla piccola: approfittando di un momento di distrazione degli operatiori, è riuscita a portarla via. Sulle sue tracce i carabinieri della compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Marco La Rovere. Posti di blocco in tutta la penisola.