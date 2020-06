Operazione da diporto della Guardia Costiera al largo del Golfo di Napoli che salva una famiglia composta da due adulti e due bambini su una imbarcazione in panne. Il natante era partito dal porto di Castellammare di Stabia intorno alle ore 18 quando è andato in avaria uno dei due motori.



Quando anche il secondo motore del mezzo ha cessato di funzionare con la barca completamente in balia delle onde complice il forte vento per il peggiorare delle condizioni metereologiche. Il tempestivo intervento di una motovedetta della Guardia Costiera è riuscito a localizzare il natante e a salvare la famiglia intorno alle ore 20,45 con le persone che erano in stato di agitazione. I due adulti e i due bambini, tutti in buone condizioni di salute, sono stati fatti salire a bordo della motovedetta della Capitaneria, mentre, il mezzo veniva rimorchiato nel porto di Napoli.