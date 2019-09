Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, in seguito ad una segnalazione telefonica, sono intervenuti nei pressi di via Luciano dove un uomo minacciava di incendiare la propria abitazione. Sul posto i poliziotti hanno bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 58 anni che, in diverse occasioni precedenti, aveva minacciato la moglie ed il figlio.

Sabato 7 Settembre 2019, 15:39

