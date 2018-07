CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Luglio 2018, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2018 22:53

Conti in ordine e i Lea, i livelli essenziali di assistenza, a livello della media nazionale: Vincenzo De Luca chiede di uscire dal commissariamento della sanità in Campania. Secondo quanto sostiene la Regione nell’incontro di ieri a Roma presso la Ragioneria dello Stato per la verifica semestrale sono stati riconosciuti entrambi i punti decisivi per uscire dalla condizione di una sanità sotto tutela. La lettera di De Luca per uscire dal commissariamento sarà formalizzata oggi alla Presidenza del Consiglio e ai...