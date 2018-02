Venerdì 23 Febbraio 2018, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 20:04

Bambino di 8 anni precipita dal sesto piano di un palazzo di Castellammare di Stabia (Napoli) salvato dai fili degli stenditoi. Gli abitanti di via Surripa, dove il bimbo abita, gridano al miracolo. Questa mattina il piccolo è caduto dal piano più alto dei un palazzo di 6 piani, e al termine del volo è finito su un'auto in sosta sotto i balconi, salvandosi da morte: ha riportato solo delle contusioni. Due ambulanze sono giunte sul posto per prestare soccorsi al piccolino.I primi soccorsi all'ospedale San Leonardo di Castellammare poi l trasferimento al Santobono di Napoli per ulteriori accertamenti. Il piccolo tornato da scuola era in casa con la nonna che non ha sentito e non si è resa conto che il bambino avesse aperto i balconi. La proprietaria dell'auto dove il piccolo è atterrato ha commentato: "Le auto si cambiano, le vite no. Felice di aver salvato una vita umana"