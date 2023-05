Bimbo in pericolo di vita trasferito a Napoli con un volo speciale dall'Aeronautica Militare

Un bambino di 6 anni, in pericolo di vita. è stato trasferito nel primo pomeriggio di oggi da Lamezia Terme a Napoli Capodichino con un volo dell’Aeronautica Militare.

Il bambino necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il piccolo paziente, trasportato con un Falcon 900 del 31esimo Stormo di Ciampino, è stato monitorato da un’equipe medica per l’intera durata del viaggio.

Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31esimo Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.

Effettuate dall’equipaggio militare tutte le procedure necessarie, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Lamezia a mezzogiorno. Dopo l'atterraggio, presso l'aeroporto di Capodichino, l’ambulanza si è diretta all'Ospedale “Santobono” di Napoli per il successivo ricovero.

I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.