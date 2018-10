Martedì 9 Ottobre 2018, 13:09

GIUGLIANO - Tre macchine sequestrate e una decina di denunce. È questo il bilancio dell’operazione dei carabinieri della Compagnia di Giugliano nel campo rom della circumvallazione esterna, noto come il “fosso”. I militari dell’arma avrebbero anche individuato una vettura segnalata nei giorni scorsi. Sarebbe, forse, l’auto utilizzata per i furti perpetrati di notte nel centro storico di Giugliano. Assalti messi in atto a danno di tre gioiellerie. Uno è andato a segno con un ingente bottino, altri due sono falliti. Ma sono in corso accertamenti per verificare se quella sequestrata sia davvero l’auto utilizzata dai banditi anche se, all’interno, sono stati trovati attrezzi da scasso. I carabinieri hanno poi denunciato alcuni residenti del campo resisi responsabili di invasione di terreni. L'insediamento abusivo, infatti, insiste a ridosso di alcune aree private e coltivate.