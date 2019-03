CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Marzo 2019, 10:07

Blitz dei carabinieri del Nas a Pompei dove sono stati sequestrati 200 chilogrammi di cibo avariato in noto ristorante frequentato da turisti e pellegrini. I gestori del locale di piazza Bartolo Longo, la centrale e frequentata piazza del Santuario, sono stati denunciati. In vista dell'arrivo dell'alta stagione turistica, i militari stanno compiendo controlli a tappeto in tutte le attività di ristorazione e bar. Controlli finalizzati alla tutela dei circa 15mila visitatori che, ogni giorno, fanno visita agli scavi o al santuario.IL SEQUESTROA seguito di una serie di servizi effettuati dai carabinieri del Nas di Napoli è stato posto sotto sequestro l'ingente quantitativo di prodotti alimentari. I militari hanno denunciato in stato di libertà i gestori del ristorante poiché detenevano, all'interno di un locale privo delle previste autorizzazioni e dei requisiti igienico sanitari e strutturali, 200 chilogrammi di alimenti vari in cattivo stato di conservazione. Il cibo posto sotto sequestro - carne, salumi, latticini, farina e sughi - è stato distrutto secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti. L'attività preventiva degli uomini del nucleo antisofisticazioni di Napoli ha permesso, così, di evitare che i turisti potessero ingerire cibi avariati e avere gravi conseguenze per la salute.