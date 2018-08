Martedì 28 Agosto 2018, 12:25

I carabinieri di Trecase hanno arrestato un 17enne di Boscotrecase in esecuzione di un'ordinanza di collocamento in comunità emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.Il provvedimento è stato emesso dopo indagini e accertamenti dei militari dell'Arma iniziati dopo la denuncia sporta dalla madre 44enne del minore per maltrattamenti in famiglia: pesanti minacce verbali e percosse perpetrate in occasione di richieste di denaro.