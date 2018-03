Buca killer e voragini pericolose, l'allarme dei residenti di Rione Alto a Napoli

Martedì 20 Marzo 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 16:36

Che le piogge abbondanti a Napoli, siano la principale causa del peggioramento di buche e voragini in strada, se non della comparsa di nuove crepe, non è un mistero ma alcuni casi sono vere emergenze da risolvere il prima possibile. La pensano così, i residenti al civico 82 di via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Rione Alto, dove si è verificata una profonda depressione del pavimento stradale, la carreggiata è talmente in pendenza da mettere a rischio la salute di pedoni, centauri e automobilisti.In pratica, il pavimento stradale è sprofondato ed al centro di questa depressione c'è un grande buco. I cittadini parlano di rischio crollo ma al momento non è stato preso alcun provvedimento tecnico. «Abbiamo paura che possa crollare la strada- spiegano gli abitanti che hanno allertato qualche giorno fa la polizia municipale ed i carabinieri - in passato di sono verificati due sprofondamenti del manto stradale a poca distanza da questa nuova depressione». La paura è tanta ed anche i disagi non mancano dal momento che questa depressione si è verificata nell'area destinata alla sosta per i disabili.In pratica, il condomino a cui spetta il posto auto in questione è costretto a sostare l'auto in un parcheggio privato e, gli abitanti, hanno provveduto a tappare il buco prima con un new jersey improvvisato e da qualche ora con un bidoncino dei rifiuti. In effetti, il 14 marzo gli agenti dell'Unità Operativa Vomero Arenella della Polizia Municipale sono intervenuti con un sopralluogo comunicando la situazione e la presenza della depressione stradale agli uffici tecnici del Comune di Napoli che stamattina si sono presentati ed hanno effettuato dei saggi, per cui molto probabilmente si è creato un problema alle foge sottostanti ma non è stata effettuata alcuna messa in sicurezza dell'area.A pochi metri da via San Giacomo dei Capri, invece, su via Giulio Palermo, da questa mattina si è aperta una voragine molto profonda e pericolosa per il passaggio dei veicoli. Due centauri sono scivolati, fortunatamente senza la necessità dell'intervento del 118 ma i vari commercianti della zona si sono apprestati a soccorrerli. La voragine è così profonda da mettere a dura prova ammortizzatori e sospensioni delle automobili.