Sabato 13 Luglio 2019, 08:20

Sos ambiente in area flegrea. Sul promontorio di Capo Miseno, nel comune di Bacoli, la guardia costiera di Baia ha rinvenuto e sequestrato un'area di 60 metri quadrati adibita a discarica abusiva, dove ignoti hanno abbandonato rifiuti speciali e non. A Monte di Procida, invece, su richiesta dell'asl Na2 nord il sindaco Giuseppe Pugliese ha interdetto con una ordinanza l'oasi di Torrefumo: indagini hanno evidenziato, in dieci campioni dei cinquanta prelevati, valori di amianto più alti rispetto a quelli consentiti dalle norme vigenti. Esito attribuito «presumibilmente alla presenza di frammenti di eternit tra gli scarti edilizi prelevati durante lo scavo», spiegano dal municipio.