Martedì 22 Ottobre 2019, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARANO - Cade una parte di intonaco dal soffitto della scuola elementare di San Rocco, frazione periferica del comune di Marano. I bambini sono stati spostati, per motivi precauzionali, in altri locali della struttura comunale. Il cedimento è avvenuto prima che gli alunni entrassero a scuola, verosimilmente nelle ore notturne. Sul posto il personale dell'ufficio tecnico comunale per le verifiche strutturali del caso. Le lezioni proseguono regolarmente, ma molti genitori sollecitano interventi «in un istituto - dicono - da anni abbandonato al proprio destino. È una scuola di periferia, che accoglie centinaia di bambini, che cade a pezzi».