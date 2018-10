Calcetto e coltelli, nella villa comunale di Arzano vincono i baby bulli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 12:15

Minacciano e aggrediscono, spesso colpiscono per banali motivi. Membri di una baby gang seminano il terrore tra coetanei nella villa comunale di via Napoli, l'unico polmone di verde attrezzato della città. Il più grande di questi criminali in erba avrà all'incirca quindici anni a sentire qualche vittima che ha avuto la disavventura di imbattersi nella gang che girerebbe armata di temperini mostrati, all'occorrenza e con spavalderia, ai coetanei per avere il sopravvento. I coltellini sarebbero spuntati fuori al termine di una partita di calcetto tra coetanei, dopo che il risultato finale dell'incontro pare non sia piaciuto ai perdenti. «Anche mio nipote è finito nel mirino del branco in un'altra occasione - afferma la signora Maria attraverso i social - uno di questi ragazzini che tentano di emulare i boss ha aggredito il figlio di mia sorella solo perché si era rifiutato di fargli fare un giro in bici».