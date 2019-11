LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugliano. Uomo trovato morto in auto, si tratta del fratello dei boss Mallardo . È stato trovato senza vita nella propria auto Feliciano Mallardo, fratello di Giuseppe e Francesco, storici capiclan dei Mallardo attualmente in carcere.Il corpo dell'uomo era in auto e secondo quanto appreso sarebbe deceduto per un malore, forse un infarto . Sul posto i medici del 118 e gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano che hanno allertato il pm di turno.