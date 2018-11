Patrizio Rispo voce per i vaccini nello spot di Ordine Medici e Asl Napoli 1

Venerdì 9 Novembre 2018, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 20:26

Far comprendere ai cittadini l'importanza delle vaccinazioni: è questo l'obiettivo di Ordine dei Medici di Napoli e Asl NA 1 centro; sul circuito Video Metrò arriva Patrizio Rispo, uno dei volti più conosciuti di Napoli, informa una nota, «con un breve monologo di grande impatto». L'attore ha accettato di prestare la propria immagine e di parlare alla gente a «cuore aperto», «un dialogo che annulla ogni distanza e diffidenza su un tema tanto importante quanto complesso, com'è oggi quello dei vaccini».«Dobbiamo vincere l'immotivata diffidenza - dice Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine - che è figlia delle fake news e di una comunicazione social spesso priva di qualsiasi fondamento scientifico e del tutto fuori controllo. In questo caso abbiamo scelto il volto di uno dei beniamini della città, ma questa è solo l'ultima in ordine di tempo delle iniziative che abbiamo messo in campo e che intendiamo creare per assolvere ad una delle più importanti tra le nostre funzioni istituzionali». La campagna nasce dalla sinergia che l'Ordine dei Medici ha con l'Asl Napoli 1 Centro, «ampliata grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto nell'ottica del nuovo ruolo che l'Ordine vuole avere al fianco delle istituzioni sanitarie del proprio territorio».«In questo modo - sottolinea Scotti - i medici partenopei potranno sviluppare al meglio le politiche sanitarie, in particolare quelle riferite alla prevenzione, che resta l'unico ambito su cui l'investimento in sanità può produrre risparmio a medio e lungo termine. Un risparmio che consenta la sostenibilità e la sopravvivenza del Servizio sanitario nazionale». Già da tempo nei metrò partenopei, si rileva, «l'Ordine dei Medici di Napoli ha lanciato una vera e propria 'offensiva anti bufale' che ha avuto un grande successo. Oggi tocca a Patrizio Rispo dare voce ai consigli dei medici e ricordare a tutti i cittadiniche il vaccino contro l'influenza di stagione è gratuito oltre i 65 anni di età e per quanti hanno patologie croniche».«La campagna vaccinale - dice il manager Asl Mario Forlenza - è partita il 5 novembre, vaccinarsi è un gesto semplice che può salvare la vita. In questo senso il ruolo dei medici di famiglia, dei distretti sanitari e dei centri vaccinali è cruciale: sono, è sempre più saranno, dei presidi a tutela della salute pubblica».