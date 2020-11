Campania zona rossa, negozi aperti e chiusi: su la saracinesca giochi, profumi, cantieri e automobili

Ci sono cinquanta sfumature di rosso. Le regole del lockdown dettate dal Dpcm del 3 novembre, e che da oggi si applicano anche in Campania, sono riassunte per sintesi come una replica di quelle dello scorso marzo. In effetti il principio base del restare a casa salvo attività indispensabili resta il medesimo, tuttavia in molte sfumature il rosso di questo periodo si discosta da quello che caratterizzò la prima ondata (e che a sua volta subì diversi ritocchi, sia in senso restrittivo sia con allargamenti delle maglie). Si allunga di molto in particolare l'elenco dei prodotti acquistabili e quindi dei negozi che restano aperti ma resta ferma la motivazione della spesa, che deve essere di necessità. Sì quindi all'acquisto di biancheria intima ma no a prolungate ricerche di un particolare capo di lingerie. Un comportamento il cui rispetto è rimesso alla sensibilità di ciascuno. Ecco le principali differenze tra le regole attuali e quelle del massimo rigore.

BAR E RISTORANTI

A marzo rimasero del tutto chiusi, poi le maglie si allargarono non senza polemiche e peculiarità (in Campania restò per qualche giorno il niet alla pizza d'asporto); adesso è consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limite di orario.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

A marzo l'elenco di prodotti indispensabili era quanto mai ridotto: alimentari, farmacie, tabacchi, giornali, carburante. Poi un po' alla volta l'elenco si è allungato, dalle librerie el vestiario per neonati. Stavolta il Dpcm all'allegato 23 parte con una sfilza quasi illimitata di prodotti dei quali è consentita la vendita. Oltre agli ovvi alimentari, bevande, tabacco, giornali, medicinali e carburante stavolta sarà possibile acquistare: computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati, macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio, articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati, libri , articoli di cartoleria e forniture per ufficio, vestiti e calzature per bambini e neonati, biancheria intima, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati, autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori, giochi e giocattoli in esercizi specializzati, articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati, materiale per ottica e fotografia, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, articoli funerari e cimiteriali infine è consentito il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono e quello per mezzo di distributori automatici.

LAVORI

Anche in tale campo la differenza è sensibile. Mentre nel momento di massima stretta - e cioè il 22 marzo 2020 - la regola era la sospensione di qualsiasi attività lavorativa non indispensabile, stavolta nessun lavoro è di per sé sospeso anche se ovviamente vanno seguiti precisi standard di sicurezza e va favorito ogni qualvolta è possibile lo smart working. Non chiudono quindi i cantieri nelle città così come quelli nelle abitazioni private, peraltro rilanciati dal superbonus per gli interventi che migliorano le caratteristiche energetiche degli edifici. L'acquisto di mobili non è tra quelli consentiti tuttavia la consegna e il montaggio di quanto già acquistato è possibile.

SCUOLA

Gli studenti furono i primi toccati dai provvedimenti restrittivi, con la chiusura di tutte le categorie di scuole e l'avvio di una Dad all'epoca piuttosto fortunosa. Stavolta nelle zone rosse restano funzionanti le scuole materne, le elementari e le media limitatamente al primo anno. L'eccezione è stata finora proprio la Campania, che anche quando era in zona gialla ha tenuto serrate tutte le scuole. Quell'ordinanza però, scaduta il 14 novembre, è stata rinnovata fino al 23 novembre per cui tra una settimana gli studenti più giovani in età torneranno nelle aule scolastiche, ma con una formula restrittiva rispetto alle regole nazionali per le zone rosse.

SERVIZI ALLA PERSONA

Capelli incolti ed effetti della ricrescita caratterizzarono il look degli italiani durante il primo lockdown. A marzo restarono disponibili tra i servizi alla persona soltanto le lavanderie. Stavolta parrucchieri e barbieri restano aperti ovunque. Chiudono invece i centri estetici. Via libera, ma non è una novità, ai servizi funerari.

