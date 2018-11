Cane precipita in un dirupo ad Anacapri, salvato dal Soccorso Alpino e Speleologico

Giovedì 1 Novembre 2018, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Rocambolesco intervento di soccorso oggi ad Anacapri per salvare la vita a un cane da caccia che era precipitato in un dirupo. Un volo nella scarpata per circa 40 metri, a poca distanza dal belvedere della Migliera. Il proprietario, preoccupatissimo, ha subito chiamato i soccorsi. In tanti si sono precipitati sul posto, animalisti e ambientalisti.Fondamentale l'intervento della squadra del Cnsas, il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania, che nonostante il luogo impervio e il forte maltempo che imperversava sull'isola di Capri è riuscita a calarsi nella scarpata imbracando e recuperando il cane. L'animale è in buone condizioni di salute, a parte il comporensibile spavento.