Lunedì 10 Giugno 2019, 08:45

Piazza Dante, ieri pomeriggio, era territorio del popolo della cannabis light. Centinaia tra commercianti della canapa, avvocati specializzati nel settore, ragazzi (e non) sostenitori della causa, musicisti reggae, si sono alternati sul piccolo palco montato a ridosso di Port'Alba per protestare dopo la sentenza della Cassazione che ha dichiarato non commerciabili i derivati della cannabis light. Dopo la decisione dei giudici, questa del centro storico è stata la prima manifestazione pro-canapa in Italia, condita da striscioni anti-Salvini. Sul palco nche il senatore pentastellato Lello Alfonso Ciampolillo, che martedì scorso «ha annunciato un disegno di legge - spiega l'esponente del M5s - che prevede la possibilità di vendere i fiori di canapa entro i limiti previsti dalla tossicologia forense, cioè 0,5% di Thc».