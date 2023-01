Capodanno a Napoli, troppa nebbia dopo i fuochi d'artificio e l'Eav limita le corse di Cumana e Circumflegrea

Partenza di nuovo anno problematica per le linee gestite dall'Ente Autonomo Volturno. Disagi per gli utenti si registrano sia per la linea Cumana sia per la Circumflegrea.

Come comunicato direttamente dall'Eav infatti «a causa di avverse condizioni atmosferiche (scarsa visibilità) al momento la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana si svolgerà tra le stazioni di Montesanto e Fuorigrotta, mentre la circolazione sulla linea Circumflegrea è ancora sospesa».