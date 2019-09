Nel corso della scorsa notte una macchia d'olio ha causato lo scivolamento di una delle ambulanze in servizio presso l'ospedale Capilupi di Capri. Il fatto è accaduto sulla rampa di accesso al presidio ospedaliero e non ha prodotto alcun problema per utenza e personale in servizio. La direzione generale dell'Asl Napoli 1 Centro ha tuttavia scelto di interdire l'accesso alla rampa dopo che i tecnici hanno notato un avvallamento e una fuoriuscita di acqua. È già stato disposto un intervento manutentivo che, assicurano dalla Asl, «consentirà di ripristinare quanto prima l'accesso tramite rampa al presidio ospedaliero». Intanto è stato attivato un percorso alternativo per consentire il normale transito dei mezzi di soccorso senza alcun problema per l'assistenza.

Giovedì 26 Settembre 2019, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA