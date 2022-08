«Capri discriminata, niente ticket online come per Ischia e Procida»

Biglietteria online per i collegamenti marittimi, un’agevolazione per chi si sposta fra Napoli e le isole del golfo. Tranne per chi deve raggiungere Capri. La segnalazione arriva da Federalberghi Isola di Capri che ha scritto alle Compagnie di navigazione per chiedere spiegazioni sulle diverse modalità di servizio riservate a chi si sposta verso l’isola azzurra rispetto a chi deve raggiungere Ischia o Procida.

«Abbiamo chiesto di conoscere i reali motivi di una sorta di discriminazione per cui chi prenota un trasferimento in aliscafo a Ischia o Procida può acquistare il biglietto online per poi stamparlo ed imbarcarsi mentre chi invece è diretto a Capri deve necessariamente passare allo sportello del molo Beverello per cambiare il ticket della prenotazione on line con il tagliando emesso in biglietteria», afferma il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo, che aggiunge: «Alla nostra richiesta nessuna delle Compagnie interpellate ha ritenuto di dover fornire una risposta. Nell’era del ticketing online, delle app e di tutte le altre soluzioni digitali adottate in ogni parte del mondo, ci chiediamo quale strano motivo possa costringere chi è diretto a Capri a dover mettersi in fila al botteghino nonostante abbia effettuato e pagato una prenotazione. Quali sono le differenze fra Capri e le altre isole? E, soprattutto, quanto costa rispondere alle nostre osservazioni?» Federalberghi Isola di Capri chiede quindi che le modalità di imbarco per Capri siano allineate a quelle per le altre isole.