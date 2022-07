Capri, guasto alle linee telefoniche, albergatore si incatena davanti al suo hotel per protesta

Francesco Signorini, l’albergatore anacaprese proprietario del Caesar Augustus, l’elegante ed esclusivo albergo ad Anacapri quasi un esclusivo resort, è dovuto ricorrere ad una protesta estrema legandosi ad uno dei cancelli d’ingresso dell’albergo a causa di un persistente cattivo funzionamento delle linee telefoniche dell’hotel. Un blackout delle linee telefoniche che ha colpito all’improvviso, nel cuore dell’estate, le sette linee che allacciano l’hotel alla rete, che sono passate man mano da sette linee a sei, poi a cinque fino al silenzio totale.

“Uno stop, ha dichiarato Signorini nello spiegare il soggetto, che porta non solo disservizi ai clienti, ma perdite notevoli di centinaia di migliaia di euro a causa delle mancate prenotazioni che non riusciamo a ricevere. Ho informato fin dal primo giorno tutti gli enti competenti, dal gestore telefonico, ai Carabinieri ed al Sindaco. Ho annunciato di aver incaricato un legale per procedere penalmente e civilmente nei confronti della compagnia telefonica a causa del forte danno che sta subendo il nostro Hotel. La mia richiesta di risarcimento, continua l’albergatore, è un atto dovuto nei confronti dell’isola e qualsiasi somma ci sarà restituita sarà devoluta in beneficenza”.

I danni sono notevoli e secondo quanto accertato dalla proprietà l’assenza di telefonate da parte dei potenziali clienti ammontano ad un valore di circa 70mila euro di mancate prenotazioni di camere alberghiere e 10mila euro per mancate prenotazioni al ristorante. Quindi non solo un disservizio, ma un grave danno d’immagine che sta ricevendo l’hotel, che è un vanto dell’isola nell’ambito delle strutture alberghiere capresi. Intanto, dopo che la notizia si è diffusa come un tam tam, i tecnici della Telecom hanno provveduto ad allacciare un filo volante con lo scopo di abilitare l’uso di almeno una linea telefonica, mentre nulla da fare per le altre sei linee. Si spera che lunedì mattina da Napoli arrivi una squadra della compagnia telefonica altamente specializzata per risolvere il disservizio che nel cuore dell’estate si è creato non solo per la clientela ma anche per chi lavora nell’elegante struttura anacaprese.