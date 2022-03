Capri avvolta dalla nebbia: ecco le incredibili immagini

Stamattina l’isola azzurra si è svegliata immersa in un mare di nebbia. Un’atmosfera insolita che ha accolto i turisti del tour giornaliero che sbarcano a Capri con la voglia di ammirare le bellezze naturali illuminate dal sole e invece hanno dovuto rinunciare alle passeggiate per i sentieri naturali e fermarsi a girovagare per le vie del centro storico tra cui la mondana piazzetta salotto con i bar chiusi e il monumentale grigio campanile che si adattava all’ambiente circostante.

La fitta coltre di nebbia ha nascosto anche alla loro vista lo skyline del Monte Solaro e quella del golfo con il dirimpettaio Vesuvio, Punta Campanella e l’isola d’Ischia a chiudere il cerchio. Una giornata insolita per il vacanziere mordi e fuggi che non ha rinunziato però a scattare foto con le insolite e rare vedute. È finito così il mese di marzo, mese solitamente dedicato ai primi segni di primavera che sembra che quest’anno a causa delle condizioni meteo stenti a decollare.