Martedì 3 Settembre 2019, 17:06

In manette il titolare di un noto pub di San Giuseppe Vesuviano. Era allacciato abusivamente al cavo esterno Enel. A scoprirlo i carabinieri di San Giuseppe Vesuviano dopo accurati controlli. L’uomo è stato giudicato per direttissima dal giudice monocratico del Tribunale di Nola che l’ha accusato di furto di energia elettrica per circa diciassettemila euro.I militari, guidati dal maresciallo, Giuseppe Sannino e coordinati dal maggiore Simone Rinaldi della compagnia di Torre Annunziata hanno inoltre fermato uno scippatore seriale originario di San Gennaro Vesuviano. L’uomo è accusato di aver perpetrato ben quattro scippi a danno di anziane signore. Attraverso filmati, ricognizioni fotografiche e appostamenti sono riusciti ad arrivare allo scippatore riconosciuto poi da tutte le vittime. Nel corso dei vari blitz è stata anche arrestata una cittadina cinese evasa dagli arresti domiciliari.