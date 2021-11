Carcere di Poggioreale, sequestrati altri 5 cellulari nascosti in frigo e in una branda

Ancora un sequestro di telefoni cellulari nel carcere di Poggioreale a Napoli. «Nel padiglione Avellino, dove sono ristretti detenuti del circuito custodiale dell'Alta sicurezza, ne sono stati rinvenuti 5 cellulari dai Baschi azzurri, occultati in un frigorifero e in una branda», spiega Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che aggiunge: «I cellulari, provvisti dei relativi carica batterie e delle sim card, erano quattro smartphone e uno del tipo micro». Il segretario generale del Sappe Donato Capece sostiene che v«anno adottate soluzioni drastiche, come la schermatura delle Sezioni detentive».

APPROFONDIMENTI CAGLIARI Muore dopo l'intervento di riduzione dello stomaco: Sabina aveva... CALCIO Italia, Immobile lascia il ritiro: problema polpaccio,... LA RICERCA Diabete e Covid: «Conseguenze 5 volte più gravi per chi...