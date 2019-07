Venerdì 19 Luglio 2019, 19:29

TORRE DEL GRECO. Cardellini detenuti illegalmente: blitz e sequestro di carabinieri e Wwf. Questa mattina è scattato un blitz dei Forestali Raggruppamento Carabinieri Stazione Parco di Torre del Greco congiuntamente alle Guardie Giurate Venatorie-Zoofile del WWF Italia, Nucleo di Napoli a Torre del Greco in un’abitazione privata. Il controllo era finalizzato all’accertamento di reati in danno dell’ambiente e della fauna selvatica.E stato possibile accertare un reato per la detenzione illegale di avifauna particolarmente protetta. Sono stati sequestrati numerosi esemplari di avifauna selvatica particolarmente protetta (11 cardellini), detenuti su un balcone di un’abitazione e ben visibili dalla strada principale. La sola detenzione di questi esemplari di uccelli costituisce illecito penale, ma è evidente che la cattura di tali uccelli sia finalizzato al commercio illegale, si tenga conto che alcuni esemplari di cardellini hanno un valore usuale sul mercato che varia da 10 euro fino ad aumentare per le doti canori (considerati campioni di canto) fino ad arrivare a prezzi stratosferici pagati anche decine migliaia di euro.I controlli anti bracconaggio da parte delle Guardie Giurate del WWF Italia sono costanti e continui, ma tutte le persone che vengono denunciate ai difendono dicendo che è solo una passione. Gli esemplari sono stati immediatamente trasportati per le cure necessarie al CRAS IL Frullone di Napoli per la successiva liberazione dopo riabilitazione motoria.