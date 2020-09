Cardito, aggredisce il fratello e la madre per soldi: 29enne arrestato dai carabinieri

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione, lesioni e minacce, il 29enne di Cardito già noto alle ffoo, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Crispano e della sezione radiomobile di Casoria.



L’uomo aveva chiesto per l’ennesima volta del denaro alla madre. Non avendo ricevuto l’intera somma richiesta, il 29enne ha reagito minacciando e insultando la donna. Il fratello minore ha tentato di riportare la situazione alla calma ma è stato aggredito e agguantato con forza al collo.



A quel punto la madre ha provato a separare i due fratelli ma ha ricevuto in cambio colpi alle braccia.



Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato la donna ancora in lacrime e il 29enne in evidente stato di agitazione.



In manette è stato tradotto al carcere di Poggioreale.