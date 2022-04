Carlo Alberto dalla Chiesa, Spadafora a Casoria con la figlia Rita

«Sono felice di rendere omaggio al generale Dalla Chiesa insieme alla figlia Rita, che proprio a Casoria è nata. Il nostro territorio non dimentica il sacrificio di uomini dello Stato come lui, e sa che la battaglia contro la criminalità va portata avanti ogni giorno. Sarà anche l'occasione per parlare di ricordi e di politica, a partire dal mio libro 'Senza riservè». Lo ha detto il parlamentare del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora che domani alle 18.30 sarà all'istituto comprensivo Ludovico da Casoria, dove, intervistato da Rita Dalla Chiesa, presenterà il libro «Senza Riserve».

Prima dell'incontro, l'onorevole Spadafora e Rita Dalla Chiesa, alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, generale Enrico Scandone, si recheranno al comando compagnia di Casoria per onorare la memoria del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Alla presentazione sarà presente anche l'attrice Rosalia Porcaro. Spafora parlerà ai cittadini del suo libro “Senza Riserve”: «La politica è una cosa bella, anche se oggi è difficile spiegarlo, soprattutto ai più giovani», spiega Spadafora che ha sperimentato il percorso in prima persona: dall'impegno giovanile nella terra dei fuochi all'incarico come presidente dell'Unicef, da Garante per l'infanzia a ministro della Repubblica, passando per una rivoluzione politica chiamata «Cinque Stelle» che ora ricostruisce in queste pagine dove si racconta senza riserve. Spadafora nel volume porta alla luce i retroscena degli anni che hanno visto il Movimento crescere, cambiare e arrivare al governo: un passaggio ricco di sfide e promesse ma non privo di contraddizioni.