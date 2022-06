Il gasolio è troppo caro, Pozzuoli ferma la pesca: paranze e cianciole restano nel porto

I venti di guerra tra Russia e Ucraina e i veti economici dell'ennesima crisi energetica si abbattono anche sulla flottiglia commerciale delle paranze e delle cianciole del golfo flegreo e cambiano i menù dei ristoranti: i pescatori se ne stanno con le braccia incrociate, un po' per protesta, un po' per risparmiare carburante e quel poco di pesce fresco pescato viene venduto a prezzi stellari. «Le paranze da giorni non escono in mare e le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati