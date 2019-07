Venerdì 12 Luglio 2019, 17:17

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a bordo di un treno regionale Caserta-Napoli Centrale; un 57enne si è seduto di fronte ad una passeggera e dopo essersi aperto i pantaloni ha cominciato a masturbarsi sotto i suoi occhi.La giovane donna, ripresasi dallo shock iniziale, si è alzata e si è allontanata rapidamente. La viaggiatrice urlando ha raggiunto il capotreno che ha segnalato l’accaduto al Centro Operativo del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania.Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno immediatamente individuato l’autore del gesto sulla scorta delle indicazioni fornite dalla viaggiatrice, ancora turbata, e dal capotreno ed hanno proceduto nei suoi confronti sanzionandolo per il reato di atti osceni in luogo aperto al pubblico ed irrogandogli una pena pecuniaria di 10.000 euro.