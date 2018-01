Caso Beneduce, le intercettazioni: «Così il nipote di Flora mi diede duemila euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Gennaio 2018, 23:13 - Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio, 09:34

Duemila euro prima del voto, la probabile promessa di incassarne altre diecimila a cose fatte, insomma dopo il successo elettorale.Eccole le intercettazioni che stanno alla base dell’accusa di voto di scambio a carico di Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia, candidata al Parlamento per le politiche del quattro marzo, come esponente di Forza Italia. Nei suoi confronti pesano alcune conversazioni intercettate all’interno dello studio di Antonio Di Guida, imprenditore maranese che finisce sotto inchiesta per il suo ruolo di regista di operazioni elettorali ritenute quanto meno sospette. Lì, all’interno del suo ufficio, le cimici e le telecamere piazzate dai carabinieri del Ros immortalano la conversazione tra Di Guida e Armando Sarracino, uno dei presunti portatori di acqua nella bagarre elettorale che si scatena per un posto in Consiglio a maggio del 2015.Ed è proprio il ragionamento di Armando Sarracino a spingere gli inquirenti a ipotizzare l’accusa di voto di scambio, a proposito della partita di giro che verrebbe fuori dal dialogo intercettato. Telecamera nascosta puntata nella stanza di lavoro di Antonio Di Guida, Sarracino (che è indagato per voto di scambio) si alza e va a chiudere la porta dell’ufficio, in modo da creare l’ambiente giusto per parlare di strategie e retroscena. Spiega Armando Sarracino: «Allora Tonino ti fermo un attimo, allora quando io sono andato dalla Beneduce...».