Casoria Ambiente avvia il percorso per il rating di legalità dall’Agcm

Casoria Ambiente, società di riferimento nel panorama regionale nei servizi di igiene urbana, ha avviato il percorso per ottenere il Rating di Legalità, assegnato dall’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), con il punteggio massimo di tre stelle (★★★), un riconoscimento per il rispetto di elevati standard di conformità sulle norme di legalità, trasparenza e correttezza. Il Rating di Legalità è uno strumento introdotto nel 2012, si tratta di un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità.

Il riconoscimento mira alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

«Continuiamo il nostro percorso di riorganizzazione e crescita imprenditoriale – spiega Massimo Iodice, Amministratore Unico della Casoria Ambiente S.p.a. – proteso alla sintesi tra cultura d’impresa e etica, avviando un percorso di miglioramento legato all’efficienza e all’efficacia dell'attività dell'azienda. Si tratta quindi di un percorso che dovrà portare il riconoscimento significativo per il nostro management attento alle norme nazionali, alle best practices, tra cui quelle relative all’anticorruzione e all’antiriciclaggio.

Il Rating di Legalità consentirà all'azienda maggior affidabilità su un mercato in piena evoluzione. Le procedure, i controlli, le verifiche previste per l’ottenimento sono molto severe ed entrano in ogni minimo particolare nella gestione dell’azienda. Inoltre è una certificazione da raggiungere in modo da rendere ogni dipendente orgoglioso di far parte della società'».

