Travolta e uccisa dall'autocisterna a Casoria, l'appello social del nipote della donna

Domenica 28 Ottobre 2018, 18:43

CASORIA - Un appello su Facebook del nipote di Maria Ballone, la 78enne travolta da un'autocisterna lo scorso venerdì, in un distributore di benzina situato nella centrale via Principe di Piemonte. Pasquale Calorigero scrive sulla pagina del gruppo «Sei di Casoria se...» un lungo e disperato appello rivolto al primo cittadino Pasquale Fuccio, di cui qui riportiamo alcuni stralci fondamentali. Il giovane chiede alla platea virtuale di taggare nei commenti il link del profilo del sindaco, per amplificare la sua proposta. Pasquale scrive nel post: «A distanza di tre mesi, ancora una volta sono senza parole...prima mia zia, adesso mia nonna. Un secchio d'acqua per rimuovere la pozza di sangue, e non è successo nulla, e tranquillamente continuiamo a lavorare», e rivolgendosi direttamente al sindaco scrive: «Ancora una volta intervenga, non solo per un senso di giustizia, ma anche a tutela della cittadinanza casoriana, la invito a verificare e mettere in atto le azioni opportune per una stazione di servizio in un'area urbana, dove certe vicende non dovrebbero verificarsi». Continua Pasquale: «Sia ben chiaro, non si stanno attribuendo colpe, si sta chiedendo almeno per il momento, un intervento a tutela dei cittadini da parte del comune fintanto che non saranno accertate le responsabilità, di mettere in sicurezza quella zona o di sospendere temporaneamente l'attività».