Non si ferma all'alt: inseguimento da Castel Volturno a Pozzuoli

Domenica 6 Gennaio 2019, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 12:48

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli e del reparto prevenzione crimine hanno arrestato Antimo Ceparano,45enne, con precedenti di polizia , già sottoposto alla misura della libertà vigilata, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, mentre stavano effettuato un posto di controllo, in località rotonda di Ischitella, a Castel Volturno, hanno notato una vettura Mercedes di colore grigio condotta dal 45enne, rallentare alla loro vista.Gli agenti, insospettiti da tale condotta, hanno intimato l’alt polizia con il dispositivo in dotazione, ma di tutta risposta il conducente, con una manovra brusca ha accelerato improvvisamente per poi darsi alla fuga in direzione Licola.I poliziotti si sono messi all’inseguimento del 45enne il quale, dopo aver attraversato tutta la litoranea che va da Varcaturo a Pozzuoli, è stato bloccato in via Campi Flegrei dopo aver abbandonato l’auto e accennato un breve tentativo di fuga a piedi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha causato con la sua condotta vari danni ad altre vetture durante l’inseguimento, mettendo in serio pericolo l’incolumità di alcuni passanti evitata grazie alla professionalità degli agenti. Antimo Ceparano è stato arrestato, in attesa del rito per direttissima che si terrà nella giornata di domani.