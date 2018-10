Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:32

Allarme meningite a Castellammare. Una donna residente a Santa Maria la Carità è stata portata ieri sera all'ospedale San Leonardo con febbre alta e dolori, dai primi accertamenti i medici si sono resi conto che la donna era affetta da meningite. Immediata è scattata la profilassi all'interno del Pronto Soccorso stabiese, i pazienti che si trovavano all'interno delle stanze sono stati spostati fuori dal reparto per permettere agli spazi di essere nebulizzati e sterilizzati. Il personale medico ed inferimieristico è stato sottoposto invece alla normale profilassi antibiotica, mentre per la donna era stato disposto il trasferimento all'ospedale Cotugno di Napoli avvenuto ieri sera poco dopo le 23.Ha trascorso la notte in rianimazione la signora originaria dei Monti Lattari che ora sarà monitorata dal reparto specialistico del nosocomio napoletano.