Castellammare, infrangono le nuove disposizioni per il traffico. Il sindaco: «Cialtroni»

Cittadini indisciplinati non rispettano le nuove disposizioni del piano traffico, il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino pubblica il video e annuncia sanzioni.

«Vorrei far presente a questi cialtroni - scrive il sindaco - che con la loro “manovra” hanno commesso due violazioni al codice della strada: inversione di marcia con omessa cautela nell'esecuzione di manovra e superamento della striscia longitudinale continua. Per un totale di 173 euro e 4 punti di decurtazione dalla patente di guida. A buon intenditor, poche parole!».

La scena è ripresa su Viale delle Puglie, centro nevralgico del traffico proveninete dai Monti Lattari e in uscita da Castellammare. Da meno di un mese per chi arriva dal centro cittadino e arriva su Viale delle Puglie i divisori impongono di svoltare alla rotonda alla fine della strada, pochi metri che in tanti non vogliono percorrere e preferiscono approfittare dello spazio tra un divisorio e l'altro per tornare indietro. Continua così il lungo braccio di ferro tra l'amministrazione e gli automobilisti che male hanno digerito le nuove disposizioni.

