Stuprata dal branco a 12 anni, caccia ai filmati anche in Rete

Domenica 27 Maggio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 08:30

Invato a CastellammareNei vicoli delle cosche la gente di blitz ne ha visti tanti. Decenni di controlli; allora come adesso. Armi, droga, covi per latitanti, alleanze tra clan delle città vicine, ma anche di altre regioni e perfino internazionali. Nel quartiere della criminalità vengono decisi omicidi, taglieggiamenti, vendette. Donne, uomini e bambini sono abituati alle sirene delle forze dell'ordine, avvezzi agli improvvisi ma non imprevisti controlli di carabinieri, polizia, guardia di finanza. Ed è proprio in questi rioni che nei giorni scorsi ha stupito l'irruzione dei poliziotti che questa volta cercavano indumenti soprattutto intimi, dei minorenni denunciati per stupro dalla ragazzina di Gragnano.Stavolta è toccato a lei subire violenze da un baby branco composto da tre personaggi fra i 14 e i 16 anni di età (il quarto sarebbe stato subito scagionato e nemmeno denunciato). Slip, pantaloni, t-shirt: le tracce biologiche saranno comparate con quelle prelevate alla bambina nel reparto di Ginecologia del San Leonardo di Castellammare. È qui, che alcuni pomeriggi fa, «accerchiata» da mamma, papà e da un ispettore del commissariato diretto dal vicequestore Vincenzo Gioia, la piccola ha varcato la soglia del pronto soccorso. È qui che sono arrivati anche psicologa e assistente sociale che hanno seguito e favorito il racconto-confessione dell'aberrante vicenda. Sequestrati nelle ore immediatamente successive alla denuncia i telefonini di vittima e aggressori: al momento, sembra siano state trovate numerose chat e fotografie tra la bambina che frequenta la scuola media e un componente della baby gang. Il primo riscontro al racconto della minorenne che ha dichiarato di conoscere bene quel ragazzino di cui si fidava, forse colui che l'ha tradita e l'ha proposta ai suoi compagni per il macabro e continuativo «gioco» collettivo. Si tratterebbe di immagini e messaggi non pornografiche, ma la cronistoria della frequentazione è tuttora ai raggi X. Gli investigatori stanno accertando se quelle violenze siano state filmate e inserite in Rete. L'indagine è appena cominciata, fogli su fogli stanno componendo il faldone sottoposto a investigatori e giudici della procura per i minorenni di Napoli. La vicenda appare delicatissima, proprio come tutte quelle che riguardano abusi sessuali sui minorenni e violenze domestiche. A caccia di riscontri anche circa le ragioni che alla fine della lunga storia hanno spinto l'adolescente a svelare i propri dolorosi segreti ai genitori. Non è escluso che abbia avuto un malore o che temesse di essere incinta.