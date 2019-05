Castellammare, porto off limits per il varo della «Trieste»

Mercoledì 22 Maggio 2019, 15:59

Banchine e aree demaniali marittime di Castellammare interdette a persone e natanti nella mattina di sabato, per tutelare l'incolumità di persone e cose nella concomitanza del varo della nave portaelicotteri «Trieste» costruita nello stabilimento Fincantieri. È l'ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Castellammare che ha disposto il divieto di transito, ormeggio e qualunque movimento di navi, galleggianti e natanti in genere non interessati alle operazioni di varo, non espressamente autorizzati dalla locale Capitaneria di Porto.Dalle ore 6, del giorno 25, quindi, e fino al termine delle operazioni di varo dell'unità e relativo ormeggio della nuova Unità anfibia multiruolo Lhd «Trieste» M.M.I. alla banchina «Allestimento», in concessione alla società Fincantieri, saranno interdetti a pedoni e veicoli anche i varchi di accesso al porto di Castellammare, chiusi con conseguente divieto di accesso ai soggetti non espressamente autorizzati dal personale delle Forze dell'Ordine e di Polizia presenti.