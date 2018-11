Giovedì 1 Novembre 2018, 10:10

Abusivismo edilizio, ancora un sequestro a Marano. I carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Aldo Moro, alla periferia della città, per sequestrare un vasto appezzamento di terreno, ubicato in zona agricola e di pregio del piano regolatore, dove sarebbero dovute sorgere altrettante ville. I furbetti del cemento avevano già fatto installare gli impianti fognari. L'area era stata suddivisa in lotti. Il tutto era sorto, nel silenzio generale, in una zona densamente popolata e a pochissimi metri da un noto agriturismo. Il caso è seguito con grande attenzione dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia. Si segue, infatti, la pista del reimpiego di capitali da parte di personaggi contigui ai clan locali. Le operazioni sono coordinate dal pm Maria Di Mauro. Qualcuno, ritenuto vicino al clan Polverino, avrebbe avuto interesse ad investire nell'affare immobiliare, da realizzare su terreni di privati cittadini.