Erano tutti contraffatti e privi di indicazioni sulla composizione Ingente sequestro dei carabinieri forestali della stazione di Marigliano, con la collaborazione della polizia locale. Denunciato il proprietario di un negozio di cosmetici “made in china”. 59 le confezioni di profumo che riportavano marchi contraffatti, 1900 i prodotti per il make up sequestrati: smalti, matite per ciglia, rossetti, terra abbronzante, cipria, fondotinta, mascara e prodotti in genere destinati alla cura femminile senza alcuna indicazione in lingua italiana o sulla composizione del lotto. la titolare dell’attività, una 52enne di origini cinesi già nota alle ffoo, dovrà rispondere di frode in commercio e vendita di prodotti con marchi falsi. per lei anche una sanzione amministrativa di 1000 euro.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA